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Лимузин на базе спорткара продаётся за $ 169 тыс. Он вмещает 10 человек

Лимузин на базе спорткара продаётся за $ 169 тыс. Он вмещает 10 человек
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На площадке Gateway Classic Cars на продажу выставлен лимузин Dodge Viper с открытым верхом. Автомобиль длиной в 7,6 метра вмещает 10 человек и стоит $ 169 тыс.

Права на видео принадлежат Gateway Classic Cars. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале GatewayClassicCars.

Автомобиль создан в 1996 году и обладает двумя рядами кресел, а также двумя поперечными скамейками в пассажирском салоне. Владелец отмечает, что каждое посадочное место оборудовано ремнями безопасности, чтобы «наслаждаться поездкой без рисков».

Отметим, что машина уже несколько раз выставлялась на продажу. Так, в 2021 году её предлагали за $ 135 тыс., однако желающих её приобрести не нашлось, затем в октябре 2022-го лимузин можно было приобрести за $ 160 тыс. Нынешние владельцы рассчитывают выручить за автомобиль чуть больше — $ 169 тысяч.

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