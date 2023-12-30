«Моё сердце — в «Ред Булл». Хорнер — о приглашениях от других команд

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему отвергал предложения от других команд на протяжении своей многолетней карьеры в австрийской конюшне.

«Всегда очень лестно, когда получаешь предложение или интерес от другой команды, но моё сердце здесь. Я построил команду, я вложился в неё с самого начала, чувствую ответственность перед людьми, акционерами и всеми партнёрами, которые у нас есть», — сказал Хорнер в интервью Motorsport.

Также британец ответил на вопрос, имеет ли в планах стать в будущем акционером команды.

«Нет, потому что «Ред Булл» всегда на 100% владел командой и отлично нас поддерживал. Я сам всегда относился к команде так, как будто это мои собственные деньги, поэтому мы тратим их разумно и ответственно», — добавил Хорнер.

Напомним, Хорнер возглавил «Ред Булл» в 2004 году, когда производитель энергетических напитков приобрёл «Ягуар», и сейчас он является одним из старейших руководителей команд в Формуле-1. Он привёл команду к шести Кубкам конструкторов и семи титулам чемпионов мира вместе с Себастьяном Феттелем и Максом Ферстаппеном.