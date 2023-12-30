Алексей Попов назвал свою версию возникновения скандала между Вольфами и ФИА

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о конфликте между руководством Международной федерации автоспорта (ФИА) и руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом и его женой Сьюзи Вольф, которая занимает пост управляющего директора женской Академии Формулы-1.

Напомним, ранее семейство Вольфов обвинили в обмене конфиденциальной информацией, которую Сьюзи могла доносить до Тото в связи с взаимодействием со структурами Формулы-1. В итоге расследование не получило развития.

«Я думаю, что ФИА не начала расследование, потому что, как это потом сказали, в одном сомнительном журнале напечатали одну сомнительную заметку. И я думаю, что кто-то из конкурентов напрягся. Но проблема в том, что когда это всё в таком виде выплеснулось, то все, как говорится, сдали назад. И когда все начали публиковать «нет, это не мы нажаловались», то остаться командой, которая бы этого не сделала, никто не захотел.

Это мой личное видение, потому что я не думаю, что это всё по одной заметке в газете началось, я думаю, что кто-то из конкурентов был недоволен, дал это понять, но потом не захотел брать на себя ответственность. Поэтому это мгновенно как началось, так и рассосалось.

Есть ли проблема? Я думаю, что да. Сьюзи, говорят, что не могла на своём посту в женской федерации делиться информацией с Тото, но, во-первых, было бы нормально, если бы они делились — я не вижу, как это возможно остановить и почему это кого-то удивляет; во-вторых, что касается финансовых утечек, у кого какие пороги достигнуты, я не думаю, что в её распоряжении была какая-то эксклюзивная информация. По большому счёту, на мой взгляд, это высосано из пальца», — сказал Попов на своём YouTube-канале.