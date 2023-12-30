Попов: то, что Расселл слил сезон Хэмилтону, это приговор

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями о конкуренции между пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом.

«То, что Расселл слил сезон Хэмилтону, это для него приговор. Он даже в прошлом году лучше выглядел. А здесь…

Я не говорю, что у Расселла гандикап в 15 лет относительно Льюиса. Казалось, Джордж должен был лететь на этом фоне. Но этого не произошло. В квалификациях поровну, в гонках – о чём говорить? Человек чуть Серхио Переса не догнал, а ты? Да, за последние два года единственная победа «Мерседеса» – это победа Джорджа в Бразилии. Но это было в прошлом году. В этом году никто из них не выиграл. Но Льюис хотя бы был близок», – заявил Попов на своём YouTube-канале.

Напомним, в сезоне-2023 Хэмилтон занял третье место в личном зачёте пилотов, а Расселл финишировал восьмым.