Албон показал, как встречает Новый год в Таиланде

Пилот «Уильямса» Александер Албон опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как проводит новогодние праздники в Таиланде.

Гонщик поделился фотографиями в компании друзей на фоне удивительной природы юго-восточной Азии.

«Таиланд.jpeg», — подписал фото Албон, добавив эмодзи в виде улыбки и национального флага Таиланда.

Фото: Соцсети Александера Албона

Фото: Соцсети Александера Албона

Фото: Соцсети Александера Албона

Фото: Соцсети Александера Албона

Напомним, в прошедшем сезоне Формулы-1 27-летний Албон занял 13-е место в общем зачёте пилотов, набрав 27 очков и опередив своего партнёра по «Уильямсу» Логана Сарджента на 26 баллов (1). Он принял участие во всех 22 гонках 2023 года, не сумев завершить четыре из них.

Британская команда набрала в общей сложности 28 очков и заняла седьмое место в Кубке конструкторов.