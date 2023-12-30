Албон показал, как встречает Новый год в Таиланде

Пилот «Уильямса» Александер Албон опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как проводит новогодние праздники в Таиланде.
Гонщик поделился фотографиями в компании друзей на фоне удивительной природы юго-восточной Азии.
«Таиланд.jpeg», — подписал фото Албон, добавив эмодзи в виде улыбки и национального флага Таиланда.
Фото: Соцсети Александера Албона
Фото: Соцсети Александера Албона
Фото: Соцсети Александера Албона
Фото: Соцсети Александера Албона
Напомним, в прошедшем сезоне Формулы-1 27-летний Албон занял 13-е место в общем зачёте пилотов, набрав 27 очков и опередив своего партнёра по «Уильямсу» Логана Сарджента на 26 баллов (1). Он принял участие во всех 22 гонках 2023 года, не сумев завершить четыре из них.
Британская команда набрала в общей сложности 28 очков и заняла седьмое место в Кубке конструкторов.