1200-сильный Chevrolet Corvette C8 сразился с самой мощной Tesla в дрэг-гонке

Спорткар Chevrolet Corvette C8 с двигателем мощностью 1200 лошадиных сил сразился с самой мощной моделью компании Tesla — Model S Plaid, три электромотора которой в совокупности генерируют около 1020 лошадиных сил. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале Carwow.

Права на видео принадлежат Carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Carwow.

У участвовавшего в гонке Corvette C8 под капотом 6,2-литровый твин-турбо двигатель V8, заявленная мощность которого выше, чем у Model S Plaid, который, помимо прочего, тяжелее и обладает массой 2167 килограммов. Тем не менее дистанцию в четверть мили электромобиль Tesla преодолел за 9,6 секунды, в то время как спорткар от Chevrolet добрался до финиша за 11 секунд.

Отметим, что потенциально Corvette C8 способен ехать гораздо быстрее. Так, команда Extreme Turbo Systems недавно установила мировой рекорд Corvette C8, проехав четверть мили за 8,644 секунды.