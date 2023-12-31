Американское ателье возродило машину из «Угнать за 60 секунд». Она стоит почти $ 300 тыс.

Американская компания Hi-Tech Automotive начала выпуск автомобилей Shelby GT500 1967 года, построенных по лицензии Carroll Shelby Licensing по оригинальным чертежам спорткара. Создатели отдельно отмечают, что предлагают не реставрированные автомобили, а построенные с нуля экземпляры.

Shelby GT500 от Hi-Tech Automotive Фото: hitechlegends.com

При постройке Shelby GT500 компания Hi-Tech Automotive использовала современные технологии для создания точных копий отдельных компонентов, а кроме того добавила несколько доработок. Так, у новой машины независимая передняя и задняя подвески и современная тормозная система.

Shelby GT500 от Hi-Tech Automotive Фото: hitechlegends.com

Автомобиль можно приобрести в различных конфигурациях. Покупатель может выбрать между 5-литровым двигателем Ford Coyote V8 и 5,2-литровым Ford Predator V8. Доступны варианты как со 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией Ford.

Shelby GT500 от Hi-Tech Automotive Фото: hitechlegends.com

Стоимость шасси автомобиля составляет $ 230 тыс., а с двигателем и трансмиссией машину можно приобрести по цене от $ 270 тыс.

Отметим, что Shelby GT500 1967 года приобрела дополнительную популярность после появления в фильме «Угнать за 60 секунд» с Николасом Кейджем и Анджелиной Джоли в главных ролях.