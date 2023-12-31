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«Могут быть напряжённые моменты». Расселл — о доверии к Хэмилтону

«Могут быть напряжённые моменты». Расселл — о доверии к Хэмилтону
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о доверии к напарнику по команде семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону.

«Я думаю, что мы доверяем друг другу. Могут быть напряжённые моменты, это может быть порой тяжело, но мы доверяем друг другу.

Мы знаем, что дадим друг другу достаточно пространства на трассе, чтобы обязательно бороться и не выходить за рамки дозволенного», – приводит слова Расселла FormulaNerds.

Напомним, в сезоне-2023 Хэмилтон занял третье место в личном зачёте пилотов, набрав 234 очка, а Расселл стал восьмым (175 очков).

«Мерседес» по итогам сезона-2023 занял второе место в Кубке конструкторов. Команда набрала 409 очков, уступив в таблице лишь «Ред Булл».

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