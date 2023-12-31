Эллисон — об упадке «Мерседеса»: наша работа — показать, что люди неправы

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился видением того, как команда планирует бороться с «Ред Булл».

«Есть ощущение того, что мы все в этом деле вместе и что люди написали за нас наше будущее. Будто бы некогда великая команда сейчас в упадке – это всё негативные повествования.

Пока внутри команды мы говорим: «Пусть они так говорят». Это их работа, они должны что-то сказать. Но наша работа — показать им, что они неправы.

И представьте, как это будет приятно, когда все они будут сочувственно смотреть на нас – или с фальшивым сочувствием в нашу сторону.

Мы просто скажем: «Хорошо, мы собираемся работать и мы собираемся вернуться и показать вам, чего стоим».

Это определённо воодушевляющая вещь, пока она не перерастает в негатив, в комплекс жертвы, и это, скорее, весёлое применение навыков в этом месте, чтобы выйти и удивить людей.

Мы не собираемся тихо уходить в ночи, и на самом деле это место полно экстраординарных талантов и людей, у которых есть абсолютно всё, чтобы противостоять «Ред Булл» и показать, что мы можем перестроить и произвести машину, которая снова будет лидировать», – приводит слова Эллиса PlanetF1.