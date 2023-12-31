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Херберт назвал основную мотивацию Ферстаппена в Формуле-1

Херберт назвал основную мотивацию Ферстаппена в Формуле-1
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Экс-пилот, британец Джонни Херберт рассказал, почему трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен не завершит карьеру в ближайшее время.

«Я не думаю, что он собирается досрочно завершить карьеру. Просто он растёт и взрослеет, и он ценит, что есть жизнь и за пределами Формулы-1.

Думаю, что всё его поведение и менталитет нацелены на победу. Он может участвовать в Ле-Мане (гонка 24 часа Ле-Мана) со своим отцом. Его главной целью была и будет Формула-1.

Сенна всегда заканчивал сезон и возвращался в Бразилию для полной перезагрузки, чтобы восстановить мотивацию перед тестами.

Льюис не особо отличается. Есть два гонщика, которые выиграли семь титулов чемпиона мира, и Макс прекрасно осознает, что у него есть талант, который потенциально позволяет превзойти их рекорд. Это его мотивация», – приводит слова Херберта Mirror.

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