Хорнер отреагировал на получение королевской награды

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал получение звания Командора Ордена Британской империи.

«10 лет назад я неожиданно получил звание OBE. Вторая награда — Командора Ордена Британской империи — для меня огромная благодарность и большая честь. Для меня большая честь возглавлять и работать вместе с такой феноменальной командой, как «Ред Булл», а также трудиться в отрасли, которая вносит столь значительный вклад в экономику Соединённого Королевства.

Я очень горжусь тем, чего мы достигли с «Ред Булл» в Формуле-1 и на более широкой арене высоких технологий, и для меня огромная честь получить признание за эти усилия», — приводит слова Хорнера Speedcafe.

В сезоне-2023 «Ред Булл» под руководством Хорнера досрочно выиграл Кубок конструкторов, а пилоты команды заняли первое и второе место в личном зачёте.