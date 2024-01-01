Экс-глава «Ред Булл» и инженер «Феррари» получили разрешение на работу в «Макларен»

Бывший руководитель инженерного отдела «Ред Булл» Роб Маршалл и экс-инженер отдела аэродинамики «Феррари» Давид Санчес теперь свободны и могут занять свои новые должности в «Макларен». Об этом сообщает RacingNews365.

Ранее в рамках своей технической реструктуризации в начале 2023 года «Макларен» объявил, что Маршалл и Санчес присоединятся к должности технических директоров вместе с действующим сотрудником Питером Продрому в новой структуре, причем каждому будет предоставлена определённая зона ответственности в команде.

Однако, как это обычно бывает в командах, в случаях перехода технического персонала, и Маршалл, и Санчес были в отпуске. Это обязательный период вдали от команды, которую они покидают, чтобы убедиться, что они не в курсе событий и не могут передать актуальную информацию, чтобы гарантировать, что у новой команды не будет конкурентного преимущества.