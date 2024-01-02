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Льюис Хэмилтон сделал заявление по поводу 2024 года

Льюис Хэмилтон сделал заявление по поводу 2024 года
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Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оставил мотивирующее послание болельщикам по поводу нового, 2024 года.

«2024-й. Сейчас не время сбавлять обороты. Январь — месяц энергии, и я делаю всё, что в моих силах, чтобы развить этот импульс. Самое время бросить вызов себе и идти к этому. Начните год так, как считаете правильным», – написал Хэмилтон.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. У его товарища по команде Джорджа Расселла, занявшего восьмое место, в активе было 175 баллов. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл».

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