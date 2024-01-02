Логан Сарджент оценил своё выступление в 2023 году

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подвёл итоги 2023 года.

«Вот и закончился 2023 год. Трудный год, в котором я узнал очень много о себе. Спасибо вам за поздравления с днём рождения (31 декабря Сардженту исполнилось 23 года. – Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, вы все отлично провели Новый год со своими друзьями и семьёй. Чувствую себя хорошо отдохнувшим и предвкушаю возвращение в 2024 году. Скоро увидимся», — написал Сарджент.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Сарджент занял 21-е место в общем зачёте пилотов, набрав одно очко. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл».

Ранее напарник Сарджента Александер Албон показал, как встречает Новый год в Таиланде.