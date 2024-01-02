Сайнс: наш болид на сезон-2023 доставил головную боль не только мне

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу болида своей команды, на котором он выступал в сезоне-2023.

«Что бы я изменил в болиде «Феррари» на сезон-2024? Многое. Было сказано, что машина этого сезона мне очень подходит, что она мне нравится. Честно говоря, она доставила головную боль не только мне. Леклеру тоже пришлось очень нелегко. Мне не нравилось на ней ездить, мне пришлось ко многим вещам адаптироваться и попробовать множество настроек. Надеюсь, что в 2024 году болид станет более универсальным, с ним будет легче работать и настраивать. Надеюсь, у нас будет лучшая гоночная машина», — приводит слова Сайнса AS.

Ранее Сайнс высказался по поводу заключительных этапов Формулы-1 в сезоне-2023.