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В Великобритании разбили Ferrari стоимостью $ 235 тыс.

В Великобритании разбили Ferrari стоимостью $ 235 тыс.
Авария с участием Ferrari Roma
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В Великобритании водитель автомобиля Ferrari Roma не справился с управлением на влажной дороге и вылетел в кювет, сообщает полиция Уорикшира. Водитель получил лишь небольшие травмы, однако его автомобиль, судя по фотографиям, разбит очень сильно. Сообщается, что инцидент произошёл 31 декабря.

Авария с участием Ferrari Roma

Авария с участием Ferrari Roma

Фото: Полиция Уорикшира

«Не лучший канун нового года для водителя этой Ferrari. Ранее он на высокой скорости обогнал офицера полиции, который был не при исполнении, на дороге М40 близ Уорика. Впоследствии водитель потерял управление над автомобилем и вылетел в деревья. К счастью, водитель получил лишь небольшие травмы. ДТП не затронуло других участников движения», — сказано в отчёте полиции.

Авария с участием Ferrari Roma

Авария с участием Ferrari Roma

Фото: Полиция Уорикшира

Сообщается, что стоимость разбитой Ferrari Roma — £ 186 тыс. или $ 235,5 тыс. по текущему курсу.

Напомним, в декабре произошло ещё одно ДТП с участием Ferrari — в середине месяца актёр Майкл Б. Джордан на своей Ferrari 812 Superfast стоимостью $ 429 тыс. врезался в припаркованный автомобиль.

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