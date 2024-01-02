Джордж Расселл и Фернандо Алонсо вновь встретили Новый год вместе

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» вместе провели вечеринку, посвящённую Новому 2024 году.

Соответствующее фото появилось на странице Расселла в социальной сети.

Фото: Из личного архива

Примечательно, что в прошлом году гонщики также встречали Новый год вместе, о чём также сообщали аккаунты в социальных сетях.

Фото: Из личного архива

В минувшем сезоне Формулы-1 Фернандо Алонсо занял четвёртое место в личном зачёте пилотов, набрав 206 очков. Джордж Расселл стал восьмым в общем зачёте по итогам сезона, заработав 175 баллов.

Напомним, чемпионом мира досрочно стал гонщик, представляющий команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал уже третьим подряд и в карьере в целом. «Ред Булл» также досрочно стал победителем Кубка конструкторов.