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«Это было хорошо для команды». Перес прокомментировал слухи о разногласиях с Ферстаппеном

«Это было хорошо для команды». Перес прокомментировал слухи о разногласиях с Ферстаппеном
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес развеял слухи о том, что между ним и его звёздным партнёром по команде Максом Ферстаппеном присутствуют разногласия в контексте технического развития болида.

«Наши отношения действительно хорошие. Наша инженерия оставалась хорошей, несмотря на то что у нас были споры на протяжении такого большого количества гонок. Время от времени мы продвигались в разных направлениях, но в то же время настойчиво просили об одном и том же. Так что это тоже было позитивно для команды.

Я думаю, что всё у нас всегда было нормально. Это наш третий совместный сезон, и он был хорошим», — приводит слова Переса Formula Rapida.

Также мексиканец похвалил Ферстаппена за то, как он справляется со своим ростом и продолжает свою работу, в которой он доминирует из года в год.

«То, как он с этим справился, было действительно впечатляющим, он проделал огромную работу и вышел на новый уровень. Мы все хотели бы оказаться на его месте, но в году бывает только один чемпион», — добавил Перес.

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