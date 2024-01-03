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Владелец «Маруси» Чеглаков рассказал о причинах сотрудничества с «Косуортом»

Владелец «Маруси» Чеглаков рассказал о причинах сотрудничества с «Косуортом»
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Владелец бывшей команды Формулы-1 «Маруся» Андрей Чеглаков прокомментировал сотрудничество с английской компании «Косуорт», предоставлявшая двигатели для машин.

«Вход туда был мотивирован этим (сотрудничество с «Косуортом» после потери «Рено Ниссан» могло позволить «Марусе» заполучить моторы для дорожных Б1 и Б2 — Прим. «Чемпионата»), а дальше уже слово за слово. В каком-то смысле это было некой разменной картой и поиском той самой отмычки к этим дверям. Был поиск и других решений, но он так и не завершился результатом», — сказал Чеглаков на YouTube-канале Игоря Асанова.

Напомним, «Маруся» выступала в Формуле-1 с 2012 по 2014 год. 7 ноября 2014 года команда объявила о прекращении операционной деятельности и увольнении всех сотрудников. Поводом для закрытия послужило отсутствие финансирования.

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