Владелец «Маруси» Чеглаков рассказал о причинах сотрудничества с «Косуортом»

Владелец бывшей команды Формулы-1 «Маруся» Андрей Чеглаков прокомментировал сотрудничество с английской компании «Косуорт», предоставлявшая двигатели для машин.

«Вход туда был мотивирован этим (сотрудничество с «Косуортом» после потери «Рено Ниссан» могло позволить «Марусе» заполучить моторы для дорожных Б1 и Б2 — Прим. «Чемпионата»), а дальше уже слово за слово. В каком-то смысле это было некой разменной картой и поиском той самой отмычки к этим дверям. Был поиск и других решений, но он так и не завершился результатом», — сказал Чеглаков на YouTube-канале Игоря Асанова.

Напомним, «Маруся» выступала в Формуле-1 с 2012 по 2014 год. 7 ноября 2014 года команда объявила о прекращении операционной деятельности и увольнении всех сотрудников. Поводом для закрытия послужило отсутствие финансирования.