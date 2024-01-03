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Стало известно, когда «Астон Мартин» может провести презентацию нового болида

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» определилась с датой презентации болида на сезон 2024 года. Как информирует Motorsport Italia, гоночный коллектив покажет новый автомобиль (AMR24) 12 февраля.

При этом сообщается, что пока неясно, проведёт ли команда съёмочный день сразу же или это будет сделано через несколько дней.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Астон Мартин» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков. Пилоты гоночного коллектива Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл заняли четвёртое и десятое место в общем зачёте соответственно. Алонсо набрал 206 очков. В активе Стролла 74 балла.

Ранее французский гонщик Тео Пуршер высказал мнение, что Алонсо смог бы составить конкуренцию Максу Ферстаппену в «Ред Булл».