Новый Porsche Taycan уступил лишь две секунды рекорду «Нордшляйфе» от дорогого гиперкара

Пилот Porsche Ларс Керн за рлуём нового электрического Taycan проехал круг по «Северной петле» «Нюрбрургинга» за 7:07,55, и это на 26 секунд быстрее заезда Taycan Turbo S летом 2022 года. Кроме того, этот результат на 18 секунд быстрее времени, показанного на «Нордшляйфе» автомобилем Tesla Model S Plaid.

Новый Porsche Taycan на «Нюрбургринге» Фото: Porsche

Porsche не удалось установить абсолютный рекорд «Нюрбургринга» для электромобилей. Однако новый Taycan оказался лишь на две с небольшим секунды медленнее рекорда, установленного электрогиперкаром Rimac Nevera — 7:05,29. «Этот результат ставит Taycan в один ряд с электрическими гиперкарами», — подчеркнул глава проекта Кевин Гик.

Новый Porsche Taycan на «Нюрбургринге» Фото: Porsche

Отметим, что в заездах участвовала предсерийная версия Taycan. Автомобиль обещает стать самым мощным в линейке Taycan — ожидается, что мощность силовой установки будет близка к отметке в тысячу лошадиных сил. Тем не менее официально технические характеристики новинки не раскрывались.