Новый болид «Феррари» прошёл краш-тест, который ранее провалил «Ред Булл»

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» успешно прошла обязательный краш-тест болида на сезон-2024, сообщает итальянская версия издания Motorsport.

Машина выдержала все испытания.

«Феррари» лучше «Ред Булл». Пусть это звучит невероятно, но по крайней мере в одном аспекте «Скудерии» удалось проявить себя лучше в сравнении с чемпионской командой», — сообщают итальянские журналисты.

Ранее этот же тест провалил «Ред Булл». Причина в том, что ради снижения веса машины команда намеренно пошла на риск, который не оправдался. Инженерам придётся доработать текущую версию шасси, сделав её более прочной, и повторно пройти краш-тест.

Также сообщалось, что «Альпин» и «Мерседес» тоже не сумели пройти краш-тест, поэтому командам придётся проводить его повторно.