Бриаторе: надеюсь, что француз принесёт «Феррари» победу в чемпионате

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе выразил надежду на то, что руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сможет привести итальянскую команду к победе в чемпионате.

«Выступление «Феррари» в сезоне-2023 было неоднозначным. Были гонки, в которых они были конкурентоспособны в квалификации, с низкой топливной загрузкой, но не были такими же конкурентоспособными в гонке впоследствии.

Надо надеяться на прогресс этой зимой. Как и все итальянцы, я рассчитываю, что «Феррари» прибавит на благо нашего спорта, хотя взять титул будет тяжело. «Феррари» должна бороться как минимум за подиум в каждой гонке. Будем надеяться, что француз принесёт победу «Феррари», как в своё время сделал я, когда привёл французов к победам.

Надеюсь, в следующем году соперничества между командами будет немного больше, иначе будет не очень приятно смотреть на чемпионат без борьбы», — приводит слова Бриаторе Monaco Tribune.