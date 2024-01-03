«Он был очень зрелым для 18-летнего». Глава «Хааса» высказался о перспективном пилоте

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высоко оценил талант 18-летнего британского пилота Оливера Бермана, который провёл минувший сезон в Формуле-2 в составе команды «Према», но принял участие в первых свободных практиках Гран-при Мексики и Гран-при Абу-Даби Формулы-1 в за рулём «Хааса».

«Ему всего 18, но он был очень зрелым для 18-летнего. При этом не пытался показать всем свою зрелость. Иногда у молодых пилотов есть некоторая мудрость, которой кто-то пытался их научить. Но нет, на самом деле в его случае это был он сам.

Он был очень спокоен по поводу своего опыта, а также того, что он делал, так что мне было очень приятно работать с ним», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

Напомним, в минувшем сезоне каждая команда, участвующая в Формуле-1, должна была предоставить пилотам младших серий как минимум два заезда.