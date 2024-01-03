Эксперт заявил, что второе место «Мерседеса» в минувшем сезоне — заслуга пилотов

Британский обозреватель Формулы-1 Дэвид Крофт подвёл итоги выступления «Мерседеса» в минувшем сезоне. Немецкий коллектив занял второе место в Кубке конструкторов.

«Не знаю, что происходило за кулисами команды перед началом сезона, но что-то помешало им отказаться от первоначальной концепции и выбрать другую. Они снова начали сезон с машиной, которая не соответствовала их целям.

В дело пришлось вступать Тото Вольфу. Он предпринял невидимые закулисные шаги, направленные на решение проблем, и теперь команда пошла в другом направлении.

Он подписал новые контракты с обоими гонщиками, что, на мой взгляд, стало для «Мерседеса» главным плюсом минувшего года. Команда финишировала второй, но смогли бы они стать вторыми без такой пары гонщиков? Нет, не думаю», – приводит слова Крофта GPblog со ссылкой на подкаст Sky Sports.