Ферстаппен назвал двух пилотов, которых бы он выбрал к себе в команду Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен назвал двух пилотов, которых он взял бы к себе в коллектив, если бы был руководителем команды Формулы-1.

«Я бы выбрал Ландо и Оскара. В общем, пару гонщиков «Макларена». Они оба выступают здорово. Просто Ландо чуть старше Оскара. Я считаю, Оскар – быстрый новичок. Ему нужно многому научиться, он может прибавить по части гоночного темпа, к примеру. Но, насколько я вижу, он умный парень. Он свои гонки выиграет», — приводит слова Ферстаппена Auto Motor und Sport.

Напомним, в минувшем сезоне пилоты «Ред Булл» заняли первое и второе места в личном зачёте, а команда стала обладателем Кубка конструкторов. Сам голландец стал безоговорочным победителем чемпионата, выиграв подавляющее большинство гонок в сезоне.