Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Астон Мартин» назвали дату презентации нового болида

В «Астон Мартин» назвали дату презентации нового болида
Комментарии

Пресс-служба британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» сообщила дату презентации болида на сезон 2024 года.

«12.02.24. Сильверстоун. Всё внимание туда. Будьте готовы приветствовать болид AMR24», — сообщил аккаунт команды в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в завершившемся сезоне Формулы-1 «Астон Мартин» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков. Команда сделала два шага вперёд после того, как в предыдущем сезоне-2022 стала седьмой. В 2023 году «Астон Мартин» представляли пилоты Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо. Алонсо финишировал на четвёртом месте в личном зачёте пилотов, заработав 206 баллов. Стролл набрал 74 очка и завершил сезон на 10-й строчке в таблице пилотов.

Материалы по теме
Тео Пуршер: Алонсо смог бы составить конкуренцию Ферстаппену в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android