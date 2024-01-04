Мик Шумахер опубликовал трогательный пост в честь дня рождения отца

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер опубликовал на своей странице в социальной сети новый пост, посвящённый дню рождения его отца — семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, которому накануне, 3 января, исполнилось 55 лет.

«Поздравляю с днём рождения лучшего на свете отца. Люблю тебя», — написал Мик и прикрепил своё детское фото с отцом.

Фото: Из личного архива

Михаэль Шумахер провёл в Формуле-1 19 сезонов, завоевав семь титулов чемпиона мира. Он завершил карьеру в конце 2012 года.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о состоянии здоровья прославленного гонщика поступает нерегулярно. В семье Шумахера информацию о его здоровье обычно не комментируют.