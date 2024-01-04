В США арестованы участники нелегальных уличных гонок. Они разбили Dodge Challenger

В США арестованы трое участников нелегальных уличных гонок, проходивших в городе Джорджтаун, штат Массачуссетс. Инцидент произошёл 2 декабря, а нарушители были пойманы после того, как, уходя от погони, водитель не справился с управлением и разбил Dodge Challenger.

Офицер полиции заметил Dodge, участвовавший в нелегальных гонках, и начал погоню за ним, однако вскоре упустил подозреваемого из вида. Тем не менее спустя некоторое время в полицию поступил сигнал о ДТП на пересечении 95-го и 133-го шоссе.

Права на видео принадлежат NBC. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NBC10 Boston.

К моменту прибытия правоохранительных органов водитель и пассажиры сбежали из разбитого автомобиля, но позже были обнаружены в лесопосадке неподалёку и задержаны.

Водителю — 21-летнему Грегори Мармолехо — предъявлены обвинения по десяти пунктам, среди которых уличные гонки, эксплуатация автомобиля без сертификации, превышение скорости и хулиганство. Два пассажира Мармолехо обвиняются в хулиганстве.