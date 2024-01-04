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Экс-менеджер Михаэля Шумахера: был бы с Миком отец, Штайнер не обошёлся бы с ним так плохо

Экс-менеджер Михаэля Шумахера: был бы с Миком отец, Штайнер не обошёлся бы с ним так плохо
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Вилли Вебер, бывший менеджер семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, выразил уверенность в том, что если бы рядом с Миком Шумахером был его отец, карьера молодого немецкого пилота в «Королевских гонках» могла бы продолжаться и сейчас. В 2024 году Мик будет выступать в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). Также он является резервистом команды Ф-1 «Мерседес».

«Я думаю, что Михаэль стремился привести своего сына в Формулу-1 и заниматься его карьерой так же, как в своё время я занимался его карьерой. Если бы он был рядом с Миком, то этот руководитель команды «Хаас» [Гюнтер Штайнер] не обошёлся бы с ним так плохо, и Мик получил бы второй шанс где-нибудь в другом месте», — приводит слова Вебера Express.de.

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