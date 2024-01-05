В «Ред Булл» назвали незаменимого члена команды

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал, почему известный конструктор Эдриан Ньюи, который является главным техническим директором команды, является незаменимым.

«Он незаменим, да – вы не можете заменить его!»

На ежедневной основе он не является частью нашего процесса. Он больше появляется со стороны и пытается помочь нам или бросить вызов в различных аспектах работы команды – это может быть связано, как с дизайном, так с аэродинамикой или динамикой болида.

Вы должны использовать его опыт, поскольку у него есть не так много времени для нас.

Он нечто большее… Я не знаю этого слова по-английски – когда вы говорите, что кто-то здесь, чтобы бросить вызов одному аспекту вещей», – приводит слова Ваше Motorsport.