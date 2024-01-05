Вилли Вебер: люди спрашивали о Михаэле Шумахере, но я понимал, что всё кончено

Вилли Вебер, бывший менеджер семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, высказался о своих переживаниях после трагедии со своим клиентом. Напомним, Шумахер получил травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. В день трагедии, как сообщалось впоследствии, камни лишь слегка были припорошены снегом, в противном случае удар мог бы быть смягчён.

«Эта трагедия невероятно сильно ударила по мне. Конечно, труднее было и от того, что Коринна (Жена Михаэля Шумахера. – Прим. «Чемпионата») больше не допускала никаких контактов. Но в какой-то момент стало понятно, что мне нужно освободиться от Михаэля и отпустить его.

Даже три или четыре года спустя люди, которые меня узнали, продолжали спрашивать: «Вы же бывший менеджер Шумахера. Как поживает Михаэль?» В какой-то момент я прекратил попытки объяснять и думал: почему никто не спрашивает, как у меня дела? Я понимал, что всё кончено», — приводит слова Вебера Express.de.