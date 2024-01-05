Ферстаппен объяснил, почему он быстрее Переса на одинаковом болиде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о работе с болидом в минувшем сезоне, которая дала ему преимущество над партнёром по команде Серхио Пересом.

«Мы имеем много разных параметров, которые должны сочетаться. Несколько вещей вы можете отрегулировать, уже находясь за рулём: баланс тормозов, дифференциал, торможение двигателем. Новые шины также работают немного по-другому. Со временем я стал лучше пользоваться ими, и это помогло мне выжать из машины максимум.

Меня не интересуют мнения других людей. Они не знают нашу машину. Я просто стараюсь выжимать из неё максимум. И я делаю это каждый раз. Я не знаю, насколько доминирующей является эта машина по сравнению с предыдущими. Никто этого не знает.

Я настраиваю машину так, как мне хочется. А другой гонщик настраивает её под свои нужды. Инженеры разрабатывают машину, чтобы сделать её быстрее, но точно не так, как мне бы хотелось.

То же самое касается стиля вождения. Каков мой стиль вождения? Я не знаю. Я приспосабливаюсь к машине, чтобы сделать её максимально быстрой. Это ключ к тому, чтобы быть действительно хорошим гонщиком Формулы-1. Адаптироваться к тому, что ты получаешь от команды», — приводит слова Ферстаппена Auto Motor und Sport.