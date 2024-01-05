Карлос Сайнс назвал самый сложный момент прошедшего сезона Формулы-1

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о самом сложном моменте прошедшего сезона Формулы-1.

«Начало. Без сомнения, это тесты в Бахрейне. Увидел по первым трём заездам, что машина оказалась непростой в управлении. Тогда мы не совсем понимали, что происходит и чего нам не хватает по сравнению с «Ред Булл», — приводит слова Сайнса AS.

Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Сайнс занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. В прошедшем сезоне Карлос занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 200 очков. Его товарищ по команде Шарль Леклер был пятым (206 баллов).

Ранее Сайнс высказался по поводу болида команды, на котором он выступал в сезоне-2023.