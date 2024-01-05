Corriere dello Sport: новый болид «Феррари» на 0,7 сек. быстрее старого на круге

Новый автомобиль «Феррари» на данный момент существенно превосходит тот, что был у команды в концовке прошлого сезона Формулы-1. Об этом информирует издание Corriere dello Sport.

Сообщается, что, на основании данных работы на симуляторе, речь идёт об улучшении времени прохождения круга приблизительно на 0,7 секунды. По сведениям источника, работы над новой машиной ведутся под руководством легендарного конструктора Рори Бирна.

Напомним, в Кубке конструкторов прошедшего сезона Формулы-1 «Феррари» заняла третье место. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». В сезоне 2022 года «Скудерия» расположилась на втором месте.

Ранее о «Феррари» мнением поделился руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер.