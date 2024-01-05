Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Corriere dello Sport: новый болид «Феррари» на 0,7 сек. быстрее старого на круге

Corriere dello Sport: новый болид «Феррари» на 0,7 сек. быстрее старого на круге
Комментарии

Новый автомобиль «Феррари» на данный момент существенно превосходит тот, что был у команды в концовке прошлого сезона Формулы-1. Об этом информирует издание Corriere dello Sport.

Сообщается, что, на основании данных работы на симуляторе, речь идёт об улучшении времени прохождения круга приблизительно на 0,7 секунды. По сведениям источника, работы над новой машиной ведутся под руководством легендарного конструктора Рори Бирна.

Напомним, в Кубке конструкторов прошедшего сезона Формулы-1 «Феррари» заняла третье место. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». В сезоне 2022 года «Скудерия» расположилась на втором месте.

Ранее о «Феррари» мнением поделился руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Материалы по теме
Кристиан Хорнер — о «Феррари»: итальянские СМИ абсолютно жестоки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android