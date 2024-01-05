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Зинедин Зидан: говорю игрокам: «Посмотрите на парней из Ф-1, вот это топ уровень»

Зинедин Зидан: говорю игрокам: «Посмотрите на парней из Ф-1, вот это топ уровень»
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Французский тренер, легендарный футболист Зинедин Зидан выразил восхищение работой механиков Формулы-1.

«Когда я общаюсь с игроками, я часто привожу им в пример Формулу-1. Когда вы меняете шины за три секунды, я не понимаю, как вы это делаете. Это действительно сбивает меня с толку. Так вот, когда ты хочешь что-то донести до игроков, ты всегда можешь сказать: «Посмотрите на парней из Формулы-1, вот это топ уровень. Самый настоящий, лучше не бывает», — рассказал Зидан в эфире Sky Sports.

Зидан является чемпионом мира 1998 года в составе сборной Франции. В качестве игрока Зидан дважды становился чемпионом Италии, чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Напомним, в начале 2023 года стало известно, что Зинедин Зидан стал послом бренда «Альпин».

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