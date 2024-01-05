Рубенс Баррикелло: как так вышло, что Алонсо остаётся на высоком уровне в 42 года?

Бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло поделился мнением о 42-летнем испанском гонщике «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Как так вышло, что Алонсо продолжает оставаться на высоком уровне в 42 года? Думаю, в конце концов, всё это внутри нас. Это не что-то внешнее. Главное, что нам нравится это делать. То, что делает Фернандо, впечатляет. Приятно это видеть», — приводит слова Баррикелло издание Mundo Deportivo.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Алонсо занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл» (575 баллов).

Ранее Фернандо поделился мыслями о причинах снижения результатов команды во второй половине прошедшего сезона.