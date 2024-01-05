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1000-сильный пикап победил Dodge Charger в дрэг-гонке

1000-сильный пикап победил Dodge Charger в дрэг-гонке
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Пикап Dodge RAM, тюнингованный известным ателье Hennessey и оснащённый двигателем мощностью 1012 лошадиных сил, сразился с автомобилем Dodge Charger на дистанции в четверть мили по правилам дрэг-рейсинга. Видео заездов, состоявшихся на дрэг-стрипе Hennessey, опубликовано на YouTube-канале Carwow.

Права на видео принадлежат Carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Carwow.

Dodge Charger, участвовавший в гонке, также был доработан Hennessey. Проект, получивший название Hennessey H1000 Charger, оснащён таким же 6,2-литровым двигателем V8 мощностью свыше тысячи лошадиных сил. Charger при этом обладает массой в 2086 килограммов, в то время как вес Dodge RAM почти на тонну больше — 2921 килограмм.

Тем не менее пикап, участвовавший в заездах, обладает приводом на все четыре колеса, в то время как у Charger крутящий момент передаётся только на заднюю ось. В итоге Charger оказался на полсекунды медленнее RAM — 12,8 секунды против 12,3.

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