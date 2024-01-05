«Мерседес» исполнил желание Хэмилтона при разработке болида 2024 года

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» исполнила желание пилота Льюиса Хэмилтона при разработке болида 2024 года. Об этом сообщает Motorsport.

По данным источника, в стане «Мерседеса» есть оптимизм в надежде сократить отставание от «Ред Булл». Между тем W15 не будет иметь связи с болидами W13 и W14. Отмечается, что в W15 кокпит будет иметь немного другое положение в болиде, и у Льюиса Хэмилтона больше не будет ощущения, что он едет словно на передних колёсах.

Напомним, в W14 кокпит в «Мерседесе» располагался очень близко к передним колёсам, что не особо нравилось семикратному чемпиону мира Хэмилтону.

В сезоне-2023 Хэмилтон занял третье место в личном зачёте пилотов, набрав 234 очка, а напарник по команде Джордж Расселл стал восьмым (175 очков).