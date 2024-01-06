Бывший гоночный инженер Шумахера, Пиастри и Бермана в Ф-2 присоединился к «Макларену»

Один из самых успешных гоночных инженеров Формулы-2 Антуан Окла стал частью команды «Макларен», сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, Окла будет исполнять должность инженера по работе с шинами.

На протяжении своей карьеры Окла поработал гоночным инженером с такими пилотами Формулы-1, как Пьер Гасли и Александер Албон. В течение последних пяти лет Окла трудился в команде «Према». Он успел поработать гоночным инженером с Миком Шумахером, которому помог завоевать титул чемпиона Формулы-2 в 2020 году, с Оскаром Пиастри, который под руководством Оклы стал чемпионом серии в 2021 году, и Оливером Берманом.

Ожидается, что приход Антуана Оклы может способствовать дальнейшему прогрессу Оскара Пиастри.