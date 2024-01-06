Хэмилтон назвал момент, который может заставить нервничать команду «Ред Булл»

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о конкуренции с командой «Ред Булл».

«Можем ли мы приблизиться к «Ред Булл» в новом сезоне? Это не так просто. Мы должны попытаться взять всё самое хорошее от этой машины и методом проб и ошибок добавлять новые детали.

Но вы можете представить, что в «Ред Булл» также нервничают из-за слишком масштабных изменений, которые могут оказаться неправильными. Нам нужно последовательно, неделя за неделей, повышать производительность. У нас более высокие цели, чем когда-либо прежде, потому что нам нужно наверстать огромное отставание. Это делает нашу задачу действительно сложной», — приводит слова Хэмилтона GPblog со ссылкой на журнал GP Racing.