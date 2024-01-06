Суперкомпьютер не видит Хэмилтона конкурентом Ферстаппена в борьбе за титул в сезоне-2024

Издание OLBG при помощи суперкомпьютера, который брал во внимание статистику, данные минувшего сезона и тенденции Формулы-1, рассчитало шансы пилотов на титул чемпиона мира в следующем сезоне.

На первом месте ожидаемо оказался действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» — его шансы на защиту титула оцениваются в 65 процентов. На втором месте расположился пилот «Макларена» Ландо Норрис, чьи шансы компьютер оценил на уровне 10 процентов. Замкнул тройку претендентов на титул семикратный чемпион Льюис Хэмилтон — вероятность его чемпионства составляет всего шесть процентов.

Шарль Леклер («Феррари»), Оскар Пиастри («Макларен») и Джордж Расселл («Мерседес») получили от суперкомпьютера по четыре процента вероятности чемпионства. Серхио Перес из «Ред Булл» расположился далее, получив три процента шансов. Вероятность чемпионства Фернандо Алонсо («Астон Мартин») оценена в два процента.