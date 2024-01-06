Янус ван Кастерен выиграл первый этап «Дакара» в зачёте грузовиков

Нидерландский гонщик «Ивеко» Янус ван Кастерен выиграл первый этап «Дакара» 2024 года в зачёте грузовиков. Предлагаем вам ознакомиться с итогами первого этапа.

«Дакар»-2024. Грузовики:

Янус ван Кастерен («Ивеко») — 03:00.18; Герт Хузинк («Рено») +0:04.18; Ярослав Вальтр («Татра») +0:07.02; Алеш Лопрайс («Прага») +0:07.49; Вайдотас Пашкевичюс («Татра») +0:08.34; Митчел ван ден Бринк («Ивеко») +0:10.48.

Отметим, что Мартин ван ден Бринк, отец Митчела, предварительно расположился на 28-м месте («Ивеко», +0:27.35).

Ранее стало известно, что бельгийский гонщик Гийом Де Мевиус сумел выиграть первый этап «Дакара» 2024 года в зачёте внедорожников.

Напомним, в 2024 году «Дакар» состоится с 6 по 19 января.