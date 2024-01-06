Эдди Джордан назвал имена пилотов, которых взял бы в команду мечты

Бывший владелец Формулы-1 Эдди Джордан поделился мнением о своей команде мечты, назвав имена пилотов, которые попали бы в неё.

«Я большой поклонник Леклера, я наверняка пригласил бы его в неё (в команду мечты).

Льюиса Хэмилтона было бы очень трудно не заметить, это точно. Время и годы явно играют не в его пользу. Но я бы подумал о дальнейшем развитии событий.

Я бы не пригласил туда Фернандо Алонсо или Льюиса Хэмилтона. Я выбираю Шарля Леклера и Ландо Норриса. Это была бы та команда, которую я хотел бы видеть», – сказал Эдди Джордан в подкасте Formula For Success.

Напомним, в сезоне-2023 победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тем самым голландец стал трёхкратным чемпионом мира. Также «Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов в 2023 году.