Вассёр сообщил из-за чего расстроился в начале сезона-2023

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, чем был расстроен в начале сезона-2023.

«Никто не может быть доволен тем, что мы делали в начале сезона. У нас было слишком много проблем с надежностью, и я был первым, кто расстроился из-за этого.

Но я думаю, что больше всего на свете важна реакция команды… Я не большой поклонник статистики, но у нас было что-то вроде пяти поул-позиций из последних восьми этапов, и тот факт, что мы могли бороться с Максом (Ферстаппеном) в некоторых случаях по ходу гонок, также был хорошим шагом вперёд», – приводит слова Вассёра Racingnews365.

Напомним, что «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов по итогам 2023 года. Итальянская команда отстала от «Мерседеса», который занял второе место, на 3 очка – 406 против 409.