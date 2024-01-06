Ландо Норрис объяснил, как ему помогает самокритика

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как на него влияет публичная самокритика. Британец признался, что таким образом он себя мотивирует.

«Да, я порой недоволен собой. Люди думают, что не надо так себя корить. Но часто я выдаю свои лучшие выступления на следующий день после самокритики. И это не влияет на пилотаж. Может, иногда это не лучшее поведение, однако я очень расстраиваюсь только потому, что для меня важно приносить команде пользу. Так что я делаю подобное не специально – просто это мой способ работы, он помогает прогрессировать.

В 2023 году было видно, что мне есть над чем поработать, что я не всегда выступал так, как должен был. Я всегда был готов признать ошибки и думал, как добиться максимума с той позиции, с которой я стартую. И, честно говоря, в итоге такие гонки оказывались одними из лучших для меня», – приводит слова Ландо Autosport.