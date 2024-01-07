Бен Сулайем высказался о возможном разрыве ФИА с Формулой-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался о возможном расколе организации, которую он представляет, с Формулой-1.

«Некоторые люди говорят о расколе (между ФИА и Формулой-1). Они действительно думают, что лучшие команды будут участвовать в чемпионате без регулирующего органа?

Они действительно думают, что кто-то будет инвестировать? Они действительно думают, что это станет реслингом, где вы заранее знаете, кто победит?

Нет, сначала нужно иметь чёткие правила, а потом можно инвестировать. Это (реслинг) шоу. Но оно немного отличается. У нас есть шоу (Формула-1), но с руководящим органом, шоу с правилами, и мы делаем его справедливым и хорошо контролируемым. Остальное зависит от вас, вашей команды и вашего пилота», – приводит слова бен Сулайема Motor Sport Magazine.