«Мерседес» поздравил Льюиса Хэмилтона с днём рождения

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Команда Формулы-1 «Мерседес» поздравила своего пилота, британца Льюиса Хэмилтона с днём рождения.

«Он семикратный чемпион мира. Он меняет правила игры и создаёт перемены. Он член королевской семьи. С днём рождения, сэр Льюис Хэмилтон», – говорится в заявлении официального аккаунта «Мерседеса» в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: «Мерседес»

Отметим, что Хэмилтону исполнилось 39 лет. Британец уступает лишь пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо по возрасту в Формуле-1, испанцу летом 2023 года исполнилось 42 года.

В сезоне-2023 Хэмилтон занял третье место в личном зачёте пилотов, набрав 234 очка, а его напарник по команде Джордж Расселл стал восьмым (175 очков).

Напомним, Хэмилтон является семикратным чемпионом Формулы-1, британец выиграл один титул в составе «Макларена», а остальные шесть, выступая за «Мерседес».