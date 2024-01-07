Ньюи назвал черту Ферстаппена, которая присуща великим пилотам Формулы-1

Главный технический директор «Ред Булл» легендарный британский инженер Эдриан Ньюи поделился мнением о Максе Ферстаппене, назвав черту голландца, которая характерна и для других великих пилотов Формулы-1.

«Макс может управлять машиной почти подсознательно. Об этом можно судить из того, как он может изменить свой стиль вождения в соответствии с болидом, как он может менять настройки с помощью электронных инструментов на руле и как он умеет работать с шинами, чтобы они не перегревались.

В основном он умеет читать гонку на протяжении всего заезда. И я думаю, что это то, что у него было, когда он только пришёл в Формулу-1, но, возможно, сейчас он действительно смог развиться до очень высокого уровня.

Таким образом, такая способность очень быстро водить машину, но при этом иметь постоянный резерв явно присуща Максу, и я бы сказал, что все настоящие великие пилоты, с которыми я работал, тоже были такими же.

Легко ли работать с Максом? Да, с ним очень легко работать. Он, конечно, требователен. Но его отзывы о болиде очень хороши», – приводит слова Ньюи Motorsport.