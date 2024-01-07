На аукцион выставлен редкий спорткар 1970-х. Он был в оригинальном «Угнать за 60 секунд»

На аукцион Mecum Auctions, который проходит в городе Киссимми, штат Флорида, и завершится 14 января, выставлены два необычных спорткара Manta Mirage. Этот автомобиль спроектирован в начале 1970-х и был вдохновлён гоночными машинами серии Can-Am.

Manta Mirage 1976 года Фото: mecum.com

Среднемоторный автомобиль обладает двигателем мощностью более 400 лошадиных сил, однако его главная особенность — низкая масса (около 860 килограммов). В общей сложности Manta продала тысячу экземпляров Mirage, а локальную популярность автомобилю принесло его участие в фильмах «Угнать за 60 секунд» и «Предельный срок на угон», вышедших в 1974 и 1983 годах соответственно.

Manta Mirage 1980 года Фото: mecum.com

Отметим, что на Mecum выставлены два таких автомобиля. Manta Mirage 1976 года с открытым верхом, а также модель 1980 года выпуска с дверями типа «крыло чайки».

На этом мероприятии на торги также выставлен редчайший Ford GT40 Mk I 1966 года — он был выпущен тиражом всего в 30 экземпляров.